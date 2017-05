Nicht anders kann man die aktuellen Vertriebsaktivitäten von Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) bezeichnen. Neben der ausgezeichneten eigenen Vanadium-Titan-Liegenschaft Gabanintha in Westaustralien besitzt das Unternehmen mit der Tochtergesellschaft VSUN Energy Pty Ltd einen schlagkräftigen Arm für den Vertrieb der auf Vanadium basierenden Energiespeichertechnik "vanadium redox flew batteries", kurz VRB genannt. Hat man Anfang Mai mit EPC Technologies eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Marktaufbereitung unterzeichnet, so meldet das Unternehmen nun eine weitere Kooperation. Wie das Management in der Aussendung vom 25. Mai 2017 mitteilte, ist man mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...