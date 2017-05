Der deutsche Bau boomt. Doch was macht Hornbach? Das Unternehmen reflektiert diese Entwicklung bislangungenügend. Heute gibt es in der Bilanz-PK vielleicht die eine oder andere Ergänzung. Eine Hochrechnung der Kurse für die Holding (inklusive Baumarkt) ergibt objektiv deutlich mehr. Doch niemand spielt so recht mit, wie wir den Miniumsätzen pro Tag entnehmen. Ein KGV von 13 rechtfertigt das gleiche Urteil. Baumarkt ist nicht super sexy, aber eine interessante Ergänzung eines Privatportfolios.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info