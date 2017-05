Reute AR - Lediglich um 1,3 Prozent sank im vergangenen Jahr die Anzahl neu abgeschlossener Konsumkredite (von absolut 137.882 in 2015 auf 136.155 in 2016). Darüber hinaus nahm die Zahl offener Kreditverträge um 3,0 Prozent ab. Auch Leasingverträge verzeichneten einen Rückgang von 0,5 Prozent. Das ist das Ergebnis aktueller Daten der Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB). Sie sind repräsentativ für das klassische Kreditgeschäft in der Schweiz.

Hintergrund: Die genannten Entwicklungen lassen sich auf das revidierte Konsumkreditgesetz (KKG) zurückführen, das Anfang Januar 2016 in Kraft getreten ist. Ziel der Neuregelungen ist es, Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer vor einer möglichen Überschuldung durch Konsumkredite zu schützenZu den zentralen Neuregelungen des Konsumkreditgesetzes gehören:

Die Einhaltung des vom Bundesrat festgelegten Höchstzinssatzes von effektiv zehn ...

