FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse an den europäischen Börsen treten zum Wochenauftakt zunächst auf der Stelle. DAX und Euro-Stoxx-50 behaupten sich knapp. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.588 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gibt 0,2 Prozent nach. Händler verweisen auf fehlende Impulse: In den USA und in Großbritannien bleiben die Börsen wegen nationaler Feiertage geschlossen und auch in China wurde am Morgen feiertagsbedingt nicht gehandelt. Von den Vorlagen kommen ebenfalls keine nennenswerten Einflüsse. Und auch auf der Unternehmensseite präsentiert sich die Nachrichtenlage dünn.

Akzente setzen könnte die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Die wieder nachlassende Inflation hat zuletzt den Handlungsdruck auf die Europäische Zentralbank (EZB) reduziert.

Flugausfälle dürften für IAG kostspielig werden

Die massenhaften Flugausfälle von British Airways setzen den Kurs der Muttergesellschaft IAG unter Druck. Der Kurs gibt um 3,4 Prozent nach. Die Londoner Börse ist zwar geschlossen, die Aktien werden aber auch in Madrid gehandelt, da Iberia mit British Airways fusioniert worden ist.

"Die unmittelbaren Kosten und die Folgekosten könnten sehr hoch ausfallen", sagt ein Händler. In Medienberichten würden Branchenexperten zitiert, die Kosten von mehr als 100 Millionen Pfund nicht ausschlössen. Hinzu komme, dass auch am Montag noch immer zahlreiche Flüge auszufallen drohten, die IT-Panne also noch nicht vollständig behoben scheine.

Im DAX sind Lufthansa mit einem Minus von 0,9 Prozent größter Verlierer. Allerdings hatte die Aktie in der vergangenen Woche als größter DAX-Gewinner etwa 5 Prozent gewonnen.

Glencore ersetzen Syngenta im Stoxx-50

Am Mittwochmorgen werden die Aktien von Syngenta wegen der Übernahme durch Chemchina aus dem Stoxx-50 entnommen. Ersetzt werden sie durch die Aktien von Glencore. Den Kurs von Glencore dürfte der Aufstieg allerdings allenfalls leicht stützen, da der Stoxx-50 eine wesentlich geringere Rolle bei den Anlagen spielt als der Euro-Stoxx-50, der die wichtigsten Aktien der Eurozone umfasst. Die Hauptnotierung von Glencore findet in London statt, an den geöffneten anderen europäischen Börsen legt der Kurs etwas zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.571,26 -0,22 -7,76 8,53 Stoxx-50 3.226,20 -0,06 -2,06 7,16 DAX 12.588,46 -0,11 -13,72 9,65 MDAX 25.184,75 -0,09 -23,58 13,50 TecDAX 2.270,34 -0,22 -5,09 25,31 SDAX 11.103,13 0,00 0,13 16,64 FTSE Feiertag CAC 5.320,81 -0,30 -15,83 9,43 Bund-Future 161,77% -0,03 0,65 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1176 +0,07% 1,1168 1,1176 +6,3% EUR/JPY 124,41 +0,12% 124,26 124,35 +1,2% EUR/CHF 1,0897 +0,06% 1,0891 1,0894 +1,7% EUR/GBP 0,8713 +0,12% 0,8703 1,1433 +2,2% USD/JPY 111,32 +0,04% 111,27 111,27 -4,8% GBP/USD 1,2825 -0,05% 1,2831 1,2778 +3,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,73 49,8 -0,1% -0,07 -12,4% Brent/ICE 52,10 52,15 -0,1% -0,05 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,01 1.267,00 +0,0% +0,01 +10,0% Silber (Spot) 17,34 17,35 -0,1% -0,01 +8,9% Platin (Spot) 957,55 959,85 -0,2% -2,30 +6,0% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,4% -0,01 +1,5% ===

