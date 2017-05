Zürich - In den USA hat der S&P 500 die ganze 2% Korrektur der Vorwoche (Unsicherheit wegen Trumps Kontakten zu Russland) bereits wieder aufgeholt und am Donnerstag gar ein Jahreshoch markiert. In Europa dagegen fehlt der Schwung und die Erholung kam ins Stocken.

Der DAX gab über die Woche 0.3% nach und der Euro Stoxx 50 0.2%, wogegen der SMI 0.2% und der S&P 500 gar 1.4% zulegen konnten.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen verharrten in den USA bei 2.25% und in Deutschland bei 0.33%. Ein ähnliches Bild in der Schweiz, wo der Zins bei -0.14% notierte. Das Protokoll vom FOMC Meeting anfangs Mai deutete unverändert auf eine weitere Zinserhöhung hin, was aber nichts Neues war.

Bei den Währungen gab es in der abgelaufenen Woche wenig Bewegung, obwohl Kanzlerin Angela Merkel erwähnte, dass der Euro zu schwach für Deutschland sei. Der EUR/USD blieb bei 1.12, der USD/CHF bei 97 Rappen und der EUR/CHF bei 1.09. Einzig beim Pfund kam ...

