Mitte 2015 wurde ein Bitcoin noch für 250$ gehandelt, doch seither stieg der Preis kontinuierlich an. Zuletzt beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung und der Anstieg erfolgte exponentiell. Am gestrigen Abend erreichte der Preis für einen Bitcoin 2.737$, was einer Verzehnfachung in weniger als zwei Jahren entspricht. Der letzte Teil der Aufwärtsbewegung von 1000$ auf 2.737$ erfolgte zuletzt binnen weniger als zwei Monaten. Dies zeigt deutlich die spekulative Manie, die zu einer Blasenbildung führte. Der Bitcoin wird nicht mehr gekauft, um Zahlungen im Internet zu tätigen, sondern Spekulanten investierten aktuell gewaltige Summen, in der Hoffnung kurz- und langfristig riesige Gewinne zu erzielen. Die Marktkapitalisierung des Bitcoins beträgt aktuell 40 Mrd. US-Dollar, während es vor zwei Monaten noch 14 Mrd. waren und vor zwei Jahren gerade einmal 4 Mrd. Dollar. Es gibt auch große Investoren, die in diesen Markt einstiegen und das langfristige Potenzial sehen. So wurde der Bitcoin in Japan offiziell als Zahlungsmittel zugelassen und ein ETF für Großinvestoren soll in den USA aufgelegt werden, der noch einmal große Volumen in den Markt spülen und den Preis weiter in neue Höhen treiben könnte. Weitere Anstiege sind jetzt jedoch nicht mehr sicher. Im Jahr 2013 stieg der Preis für einen Bitcoin von 100$ auf 1000$ an, um dann anderthalb Jahre lang zu fallen. Erst bei 200$ bildete sich ein Boden aus und im Sommer 2015 ging es gemächlich wieder nach oben. Der Preis hat sich jetzt wieder verzehnfacht und mittelfristig ist es möglich, dass der Bitcoin crashen und möglicherweise wieder um 80% einbrechen wird. Der Bitcoin stieg zuletzt rasant an - eine Blase hat sich an diesem Markt gebildet Die Blase ist angestochen - ist die Rallye vorbei? Am gestrigen Abend begann der Bitcoin plötzlich zu crashen, nachdem ein steiler Aufwärtstrend gebrochen wurde. Spekulative "Stop Loss Orders" wurden lawinenartig ausgelöst, sodass der Bitcoin binnen zweier Stunden 500$ an Wert verlor und von 2.737$ auf 2.224$ fiel. Es ist anzunehmen, dass einerseits die euphorischen Bullen versuchen werden den Preis auf ein neues Hoch zu treiben und andererseits jene, die schon 1.000% Gewinn gemacht haben, jetzt versuchen werden zu einem bestmöglichen Preis ihre Bitcoins an diese gierigen Bullen zu verkaufen. Die Blase beim Bitcoin ist womöglich gerade dabei zu platzen Die smarten Händler wissen, dass die Berichterstattung in den Medien euphorisch ist und eine Manie am Markt herrscht. Die Smarten hatten bereits zu 250$ gekauft, als sich niemand mehr für den Bitcoin interessiert hatte. Sie werden erst dann wieder kaufen, wenn der Bitcoin aus der medialen Berichterstattung lange Zeit verschwunden sein wird. Es könnte also sein, dass die Blase bereits angestochen ist und wir gestern das vorläufige Preishoch des Bitcoins sahen. Womöglich fließt jedoch noch weiteres Kapital in diesen Markt und der Preis steigt noch etwas weiter oder der Rückgang wird diesmal nicht so heftig wie die letzten Male. Die Zeit um schnelle Gewinne mit dem Bitcoin zu machen, scheint jetzt jedoch vorerst einmal vorbei zu sein. Gefahren durch Konkurrenz und Staat Die Konkurrenz schläft nie und so gibt es mittlerweile über 700 weitere Kryptowährungen. Die meisten dieser Konkurrenten sind einfache Kopien und völlig wertlos. Jedoch sind einige ganz wenige dem Bitcoin mittlerweile technologisch weit voraus und haben zumindest das nötige Potenzial, um den Bitcoin vom ersten Platz zu vertreiben oder ganz den gar auszumachen. Wir hatten in unserem Premium-Börsendienst, den Sie auch auf unserer Homepage bestellen können, den Bitcoin Mitte 2015 zum Kauf empfohlen und eine einfache Handelsstrategie an die Hand gegeben, um große Gewinne zu machen. Welche Kryptowährung mach der Meinung von Markus Blaschzok die Chance hat, sich ähnlich gut wie der Bitcoin zu entwickeln oder den Bitcoin gar vom Tron zu verdrängen, verrät er seinen Abonnenten in der aktuellen Premium-Ausgabe. Die Entwickler des Bitcoins haben zumindest die Möglichkeit und die Chance sich gegen die Konkurrenz zur Wehr zu setzen. Die neuen Technologien der "Altcoins" könnten sie übernehmen und in das Bitcoin-Protokoll implementieren, wodurch sich der Bitcoin weiter an erster Stelle halten könnte. Zuletzt musste der Bitcoin jedoch große Marktanteile an die Konkurrenz abgeben und im schlimmsten Fall wird dieser durch eine bessere Technologie vom Markt ganz verdrängt und völlig wertlos werden. Aber auch Regierungen könnten den Besitz und den Handel mit Kryptowährungen ähnlich dem Bargeld einschränken oder verbieten und...

