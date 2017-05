Aktie im Fokus - Adidas

Die Aktie des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach war in den letzten beiden Jahren einer der Stars im DAX. Dies hat Adidas einigen guten Entscheidungen des alten CEOs Herbert Hainer, aber auch dessen Nachfolgers Kasper Rorstedt, zu verdanken. Dabei war schon die Entscheidung Hainers, den ehemaligen Henkel-CEO Rorstedt ins Unternehmen zu holen, exzellent, auch wenn sie aus gleich zwei Gründen eher ungewöhnlich erschien. Denn erstens wechselt in der Regel kaum ein erfolgreicher CEO von einem DAX-Konzern zum anderen. Und zweitens bauen viele Topmanager ihre (potenziellen) Nachfolger im eigenen Unternehmen auf, alleine schon um sich mittel- bis langfristig einen entsprechenden Einfluss zu sichern.

Doch auch geschäftlich trafen zunächst Hainer wie anschließend auch Rorstedt gute Entscheidungen, was dazu führte, dass Adidas erstmals selbst dem schier übermächtigen Konkurrenten Nike auf dessen US-amerikanischen Heimatmarkt Paroli bieten und bedeutende Marktanteile abluchsen konnte. Dies wiederum führte zu mehrfachen Prognose-Erhöhungen, was die Aktie auf immer neue Allzeithochs trieb. Inzwischen aber ist der Titel mit einem KGVe von knapp 28 kein Schnäppchen mehr und konsolidiert, wie ja auch der DAX diese Kursgewinne aus. Zentrale Unterstützungsmarke dieser Konsolidierung ist dabei die Marke von 160 Euro. Denn hier verläuft nicht nur die untere Trendkanalbegrenzung der aktuellen Seitwärtsbewegung, sondern zugleich auch die langfristig führende Aufwärtstrendlinie. Zwar hat die Aktie diese Marke im Rahmen der aktuellen Konsolidierung noch gar nicht getestet, dies könnte aber noch passieren. Wäre dem so, erscheint ein Einstieg um diese Marke herum interessant. Denn bei einem Abpraller nach oben wären Kursziele bis zunächst 185 Euro sowie anschließend sogar über 200 Euro denkbar. Fällt die Aktie dagegen unter diese Marke zurück, würde kurzfristig wohl ein Ausverkauf drohen. Insofern würde ein entsprechender Trade, aufgrund der Möglichkeit einen sehr engen Stoppkurs zur Verlustbegrenzung zu wählen, ein sehr gutes Chance/Risiko-Verhältnis bieten.

flatex-select

Long: DE000MF0F504 Morgan Stanley Faktor 2

Short: DE000MF0FK75 Morgan Stanley Faktor 2

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/