In der vergangenen Woche tat sich unter dem Strich recht wenig beim deutschen Leitindex. Auf Wochensicht verzeichnete der DAX ein Minus von 0,3 Prozent. Wobei er allein am vergangenen Freitag 0,2 Prozent verloren hat. Ob er auch verhalten in die neue Woche startet, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.