DAX - Ruhiger Wochenauftakt

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® konnte sich am Brückentag noch einmal erholen und ist zurück über die 12.600er Marke geklettert. Die Erholung setzt sich zum Wochenstart jedoch nicht weiter fort. In einem ruhigen Handel dümpelt der Index knapp unterhalb von 12.600 Punkten herum, ohne größere Impulse. Dies dürfte unter anderem an den Feiertagen in den USA, China und Großbritannien liegen.

Aus der rein charttechnischen Perspektive hat sich seit dem vergangenen Freitag wenig geändert: Solange die 12.700 Punkte-Marke nicht auf Stundenschlusskursbasis überwunden werden kann, ist tendenziell mit einem weiteren Abdriften in den Bereich 12.400 bis 12.450 Punkte zu rechnen. In dem Bereich muss sich dann zeigen, ob die erwartete Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigt wird. Kurse über der 12.700 drehen die technische Ampel wieder von rot auf gelb beziehungsweise sogar grün. Aus Übersee kommen heute Nachmittag wie gesagt keine neuen Impulse, größere Entscheidungen dürften daher auch erst frühestens Morgen fallen. Am Nachmittag ist um 15 Uhr allerdings eine Draghi-Rede in Brüssel zu beachten.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2017 - 29.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU72P0 17,53 10.850 7,19 30.06.2017 DAX® Index HU75AS 13,63 11.240 9,27 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.05.2017; 10:21 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU719F 3,27 12.900 39,38 30.06.2017 DAX® Index HU707B 13,73 13.950 9,17 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.05.2017; 10:21 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Ruhiger Wochenauftakt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).