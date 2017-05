Es ist eine Herkules-Aufgabe: VW-Krisenmanager Manfred Bort will die Umrüstung von Millionen Diesel-Fahrzeugen bis zum Jahresende abschließen. Gelingt ihm das, winkt ihm schon bald ein neuer Posten im Konzern.

Noch hängt das Schild an der Tür im vierten Stock der Wolfsburger Konzernzentrale: "Task Force Diesel". Doch schon in wenigen Wochen dürfte es wieder verschwunden sein. Manfred Bort stellt sich darauf ein, dass er bald einen neuen Arbeitsplatz im Volkswagen-Konzern bekommt.

Nicht etwa, weil er seine Arbeit schlecht gemacht hätte. Der 58-Jährige hat seinen Job einfach nur erledigt, sein Auftrag bei VW ist so gut wie beendet. Seit dem Frühjahr 2016 Jahr ist Bort so etwas wie der oberste Troubleshooter im Konzern. Der Mann, der für den VW-Konzern die Umrüstaktion von mehr als neun Millionen Dieselfahrzeugen mit verdächtiger Motorsteuerung außerhalb der USA leitet.

"Wenn es so weiter geht, sind wir zum Sommer fertig", sagt der Techniker, der zuvor der Chef der Qualitätssicherung von Volkswagen war. Das aktuelle Tempo wird sich zwar nicht ganz halten lassen. Alle in Deutschland mit der manipulierten Software ausgerüsteten Dieselautos sollten aber spätestens zum Jahresende in der Werkstatt gewesen sein. "Aktuell sind in Deutschland etwa drei Viertel der Fahrzeuge umgerüstet", erläutert der studierte Physiker.

Bort wirkt gelassen und entspannt. Der wichtigste Teil der Arbeit liegt tatsächlich schon hinter ihm. Die Umrüstung der Autos in den Werkstätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...