Was ist hier los?! Heute gewinnt der Hot-Stock Staramba weitere 11 Prozent. Seit der Erstempfehlung im AKTIONÄR Hot Stock Report beläuft sich das Plus damit auf über 700 Prozent. Operativ nimmt das 3D-Start-up Fahrt auf. Großinvestor Rolf Elgeti hatte uns bereits im Frühling gesagt: "Weitere Aufträge könnten folgen." Tatsächlich entwickelt sich der Absatz von 3D-Scannern in den USA besser als gedacht. Staramba meldete nun: JBC hat einen 3-Jahres-Vertrag über den Vertrieb der 3D-INSTAGRAPH(R)-Scanner unterzeichnet. 100 Scanner werden geliefert und in Einkaufszentren aufgestellt. Der Erfolg scheint vorprogrammiert. Kunden können einfach einen 3D-Body-Scan durchführen - und wissen sofort ihre Konfektionsgröße fürs Shoppen. Spannend: Gleichzeitig lassen sich mit dem Scan Avatare erstellen und diese anschließend für Online-Games und Social-Media-Plattformen nutzen.

