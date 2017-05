Die Anleger feierten das gewonnene Pokalfinale von Borussia Dortmund scheinbar bereits am Freitag, denn die BVB-Aktie präsentiert sich heute schwächer. Dabei kletterte das Papier am 26. Mai auf ein neues 10-Jahres-Hoch - seit Jahresauftakt 2017 steht ein Gewinn in Höhe von 19% auf der Anzeigetafel. Beim Vergleichsindex SDAX steht aktuell ein Kursgewinn in Höhe von +0,1% auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...