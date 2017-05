In Flensburg ereignete sich am Sonntagabend eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Dabei sind sechs Personen verletzt worden, zwei davon erlitten schwere Brandverletzungen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der "unsachgemäße Gebrauch" von Gaskartuschen die Ursache für den Vorfall sein. Neben der betroffenen Wohnung, sind mindestens zwei weitere Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Trümmerteile hätten zudem mehrere Pkws beschädigt. Ein durch die Explosion entstandenes Feuer wurde gelöscht.

Ob und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, steht noch nicht fest. Ebenso die Schadenshöhe. Die Ermittlungen dauern an.