Nach Angabe des Bundesverbands Solarwirtschaft haben sich die Preise für große Batteriespeicher in den vergangenen vier Jahren mehr als halbiert. Selbst für kleine Photovoltaik-Heimspeicher sind die Kosten um 40 Prozent gesunken.Die Preise für Photovoltaik-Speichersysteme sinken weiter. Anlässlich der Intersolar Europe in München hat der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) nun seine neuesten "Speicherpreismonitor" veröffentlicht. So seien die Preise für Speichersysteme bis zehn Kilowattstunden Kapazität um rund 40 Prozent in den vergangenen vier Jahren gesunken. Bei größeren Batteriespeichern ...

