Die viertel Million ist erreicht: 250.000 Ventile hat die Evoguard GmbH, Tochter der Krones AG, seit 2010 hergestellt.

"Die hohe Qualität im Herstellungsprozess, Made in Germany, die erzielbare Energieeinsparung, die Konsequenz bei Sicherheitsanforderungen in der Entwicklung und im Prozess, haben die Verantwortlichen in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie sowie in den Molkereien überzeugt", erklärt Martin Zierer, ...

