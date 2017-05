Baierbrunn (ots) - Erst Schwitzen unter Dampf bei fast hundertprozentiger Luftfeuchtigkeit und 50 Grad Celsius, danach eine Abreibung mit einem Wildseidenhandschuh und Seifenschaum: Durch ein türkisches Dampfbad wird die Haut besser durchblutet, oberflächliche Hornzellen lösen sich - sie wird porentief rein und samtig weich. Allerdings ist diese Methode "nicht für empfindliche Haut geeignet", wie die Münchner Hautärztin Dr. Sabine Zenker im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" sagt. Wer zu weit gestellten Äderchen oder Besenreisern neigt, sollte bei allen Schönheitsritualen vorsichtig sein, die mit deutlichen Temperaturwechseln arbeiten und so Gefäße weiten.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2017 B liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de