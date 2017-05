Hattingen (ots) - Pünktlich zur Intersolar hat RESOL die Internetanbindung des Power-to-Heat-Reglers DeltaTherm® PV realisiert. Über einen RESOL Datalogger oder das RESOL Kommunikationsmodul kann der selbst erzeugte Strom mit dem Internetportal www.VBus.net visualisiert werden.



Der DeltaTherm® PV von RESOL ist die einfache und günstige Lösung zur Nutzung überschüssigen Stroms aus PV-Anlagen. Der Regler ist für alle Speicher geeignet, die entweder über einen Heizstab verfügen oder mit einem solchen ausgestattet werden sollen. Durch den geringen Installationsaufwand können Zeit und Kosten gespart werden. Der Regler erkennt überschüssigen Strom zuverlässig und ermittelt die zur Verfügung stehende Energie. Diese wird vom Regler an den Heizstab weitergegeben und kann zur Heizung oder Brauchwassererwärmung genutzt werden. Der Strombedarf des Haushaltes behält dabei selbstverständlich immer den Vorrang und die Netzkonformität bleibt gewährleistet.



Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite - oder auf der Intersolar 2017, Stand A4.210 in München.



OTS: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75740 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75740.rss2



Pressekontakt: Marcel Pfeil marcel.pfeil@resol.de