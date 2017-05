Dublin, Irland (ots/PRNewswire) - Die international anerkannte Ausstellung unter der Bezeichnung Connections Luxury fand in diesem Mai in Dublin statt. Als einziges aus China eingeladenes Anti-Aging-Institut nahm L'AVION an der Ausstellung teil.



Connections ist ein bekannte internationale Event-Agentur mit Schwerpunkt auf Luxusreisen, Gesundheitsbranche und Konferenzindustrie. Außerdem widmet sich Connections Luxury der Aufgabe, der Branche für Luxusreisen die Möglichkeit einer Zusammenkunft zu bieten, um geschäftliche Verhandlungen zu führen und gleichzeitig Branchentrends und Marketingherausforderungen zu diskutieren.



Bei jedem Event von Connections werden maximal 80 Delegierte eingeladen, zu denen im Allgemeinen 30 bis 40 Anbieter und Sponsoren der Branche für Luxusreisen gehören. Die teilnehmenden Anbieter zählen zu den weltweiten Top-Unternehmen für Luxusreisen und arbeiten in Bereichen wie Hotels, Luftfahrt, Yachten, Privatflugzeuge, Destinationen und maßgeschneiderte Reisen o. ä.



Darüber hinaus waren auch 30 bis 40 führende Einkäufer bei dieser Ausstellung präsent. Zum Erhalt einer Einladung durchlaufen die Einkäufer einen strengen Rechercheprozess, unter anderem ist eine Empfehlung von bestehenden Abnehmern und Anbietern notwendig, die die wichtigsten und aufstrebenden Akteure im Markt für Luxusreisen repräsentieren. Die diesjährige Ausstellung Connections Luxury wurde in Europa veranstaltet und die Hälfte der vertretenen Einkäufer kam aus Europa.



Als Branchenführer im chinesischen Markt wurde L'AVION eingeladen, um dieses Jahr an der Luxusreisen-Ausstellung in Irland teilzunehmen. L'AVION spezialisiert sich bereits seit elf Jahren auf den Anti-Aging-Sektor und ist zu einer wichtigen Brücke geworden, die Chinas anspruchsvollste Kunden und die globalen Ressourcen für Luxusreisen verbindet. Die vertretenen Anbieter zollten L'AVION auch Anerkennung für die Beharrlichkeit, mit der das Unternehmen für Kunden die besten Reiseerfahrungen im Ausland im Bereich Anti-Aging bereitstellt, und drückten ihre Wertschätzung dafür aus.



Während der Gespräche mit L'AVION erklärte Micaela Giacobbe, die Gründerin und Geschäftsführerin von Connections, dass heute immer mehr chinesische Kunden den Luxusreisen im Ausland Aufmerksamkeit schenken und dass Luxusreisen-Anbieter in Europa und anderen Regionen Bestrebungen unternehmen, um die Wünsche der chinesischen Kunden zu erfüllen. Micaela ist sehr optimistisch: "Je häufiger die Anbieter mit den chinesischen Klienten in Kontakt treten, desto größere Möglichkeiten werden sie haben, um die am besten geeigneten Serviceleistungen ausfindig zu machen."



Im Zusammenhang mit den Bestrebungen, die L'AVION bereits gezeigt hat, erläuterte Micaela, dass es immer eine Herausforderung sei, eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Gruppen aufzubauen. L'AVION nehme in diesem Zusammenhang allerdings dank seiner Courage, neue Wege einzuschlagen, eine Pionierstellung und führende Position ein. "Connections ist bereit, mit L'AVION zu kooperieren, um noch mehr Möglichkeiten zu erschließen", sagte Micaela.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/516857/LAvion.jpg



OTS: L'AVION newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126772 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126772.rss2



Pressekontakt: Xia Junyan +86-10-8591-0600 xiajunyan@lavion.com.cn