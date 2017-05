Die deutsche Wirtschaft hat auf das Werben des indischen Regierungschefs Narendra Modi um Investoren mit Mahnungen und Warnungen reagiert.

"Wir laden deutsche Unternehmen ein, sich bei Projekten zu engagieren und sich an Partnerschaften zu beteiligen", sagte Modi anlässlich seines Deutschland-Besuchs dem "Handelsblatt" vom Montag. Sein Land biete "immense Möglichkeiten" und wolle insbesondere den deutschen Mittelstand als Partner für die Wirtschaft gewinnen. Dazu merkte allerdings der Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft kritisch an, Indien mache es mit mangelnder Rechtssicherheit, einer schwerfälligen Verwaltung und fehlender Infrastruktur deutschen Firmen schwer, sich für Investitionen zu entscheiden. Das gelte vor allem für kleine und mittelständische Firmen. Modi trifft am Montag zu seinem Deutschland-Besuch in Berlin ein und wird im Rahmen dessen von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Am Dienstag werden er und Merkel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...