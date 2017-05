Die OPEC hatte in der letzten Woche entschieden die Förderkürzungen des Ölpreises zu verlängern. Die Märkten reagierten jedoch mit Enttäuschung darauf. Das heißt für den Ölpreis ging es deutlich bergab. Jochen Stanzl von CMC Markets erklärt warum dies so ist. Außerdem geht Jochen Stanzl im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf die Entwicklung des DAX ein. Zudem verrät der Experte was er sich von der Rede von Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament am Montag Nachmittag erwartet.