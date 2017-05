Die Händler in Tokio hielten sich heute bereits stark zurück. Denn durch die feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in China, Großbritannien und den USA fehlen wichtige Handelsteilnehmer und somit Impulse. Der DAX tendiert schwächer. BMW musste die Produktion an mehreren Standorten aufgrund von Engpässen bei einem Zulieferer stoppen. Nach dem DFB-Pokal-Sieg stehen auch die Aktien von Borussia Dortmund im Fokus. Holger Scholze berichtet.