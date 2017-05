Stanley Black & Decker gehört zu den US-amerikanischen Dividenden-Aristokraten, bei denen noch Fleisch am Knochen ist. Viele der Wirtschafts-Ikonen, die ihre Ausschüttung seit mehr als einem Vierteljahrhundert kontinuierlich anheben, haben ihre Payout-Quote ziemlich ausgereizt. Der Werkzeughersteller aus dem Bundesstaat Connecticut hingegen kehrt nur 40% seiner Gewinne an die Aktionäre aus und verzeichnet für die letzten Jahre sogar eine leicht rückläufige Payout-Quote. Will heißen: Der Gewinn ist stärker gestiegen als die Dividende. In absoluten Zahlen ist die Dynamik allerdings eher mau, so dass es ceteris paribus lange dauern wird, bis aus den aktuell 1,8% Dividendenrendite mal halbwegs auskömmliche Beträge werden....

