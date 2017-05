Gold und die offene Richtungsentscheidung

In der vergangenen Woche entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich. Deutschland kam etwas zurück, USA und Japan stiegen jedoch an. Der Marktbreiteindikator NYSE-BPI stieg ebenfalls an, zumindest leicht, auf rund 63 Prozent. Der Status des NYSE-BPI lautet weiterhin "Bear-Alert" (das entspricht der Ampelfarbe: "Gelb-Rot", Empfehlung: keine neuen Longpositionen; bestehende Longpositionen enger absichern. Spekulative Anleger bauen erste Shortpositionen auf. Bei Rohstoffen, wie Gold, gab es keine Änderungen.

Zusammenfassung:

"Warten". Aktuell Gegenbewegung und Stop-Loss (3) ausgelöst zu Shortsignal (1). Gleichzeitig Frühsignal in Long-Richtung (Frühsignale sind eher für "Spekulanten". Wir beachten Frühsignale in der Regel nicht, daher lautet unsere Empfehlung: "Warten". Weiterhin im langfristigen Abwärtstrend mit Kurszielen von 1.170 US-Dollar (err.) und 950 US-Dollar.

