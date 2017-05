Deutschland blockiert auch nach dem Abgasskandal in Brüssel weiterhin Reformen. Es schadet damit den eigenen Bürgern und lässt die heimischen Autobauer weiter hinter China und die USA zurückfallen. Ein Gastkommentar.

Deutschland stellt erneut die Interessen der Autohersteller über die der Bürger. Nicht nur, dass das Kraftfahrtbundesamt (KBA) im Fall Volkswagen versagt hat: Der Hersteller hat nach Ansicht der Behörde nicht betrogen, weshalb auch keine Strafzahlung fällig wurde. Auch andere Autokonzerne, deren Fahrzeuge die gesetzlichen Grenzwerte auf der Straße massiv überschreiten, mussten die betroffenen Modelle nicht zurückrufen.

Nun schickt sich Deutschland an, in Brüssel eine Reform des Typzulassungsverfahrens zu verhindern. Das erinnert stark an den erfolgreichen Versuch der Bundesregierung, die bereits ausgehandelte Reform der CO2-Grenzwerte für Pkw in letzter Minute zu Fall zu bringen. 2013 intervenierte Deutschland, um einen Kompromiss zwischen den europäischen Institutionen ...

