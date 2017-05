Der Wunsch nach mehr Komfort und die steigenden Energiekosten sind die wesentlichen Treiber der Gebäudeautomatisierung. Eine Bedienung mit dem Smartphone ist bereits weit verbreitet. Energieeinsparungspotenzial gibt es in öffentlichen und Industrie-Gebäuden, aber auch in privaten Haushalten zuhauf. Beispielsweise ist es sinnvoll, die Beleuchtung nur in den Räumen einzuschalten, in denen sich Personen aufhalten. Auch die Außenbeleuchtung kann automatisch aktiviert werden, wenn sich ein Bewohner vor dem Haus aufhält oder die Garage öffnet.

Passivhäuser haben große nach Süden hin ausgerichtete Glasflächen, um an kalten Tagen Sonnenwärme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...