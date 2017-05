Unterföhring (ots) - Spenden sammeln in der Manege des Wahnsinns: Joko & Klaas laden am Dienstag, 30. Mai 2017, um 22:10 Uhr live auf ProSieben zum "CIRCUS HALLIGALLI - RED NOSE DAY SPEZIAL" ein und verwandeln das Studio für das große Charity-Event in die internationale Manege der Stars. Die US-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach und Alexandra Daddario leisten Joko, Klaas und dem RED NOSE DAY-Bären beim Spendensammeln prominente Gesellschaft. Auch Model Lilly Becker, Sängerin Katy Perry und Rapper Marteria lassen es sich nicht nehmen, die drittletzte Vorstellung von "CIRCUS HALLIGALLI" zu besuchen. Wer verliert, spendet: In der ganz besonderen Edition "Aushalten: Aushalten" spielen Joko & Klaas alle jemals gespielten "Aushalten". Hier kann es nur Gewinner geben: Pro verlorener Runde klingelt die Spendenkasse zugunsten des RED NOSE DAY. Weitere Überraschungen für die gute Sache sind in der Live-Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI" nicht auszuschließen. Der ganze Dienstag steht am 30. Mai 2017 auf ProSieben im Zeichen des RED NOSE DAY. Für das Charity-Event werden fleißig Spenden gesammelt: auch in "taff" (live, um 17:00 Uhr) und "Galileo" (live, um 19:05 Uhr).



Kein RED NOSE DAY ohne starke Partner! Zusammen mit Greetzly erfüllt das Charity-Event Fan-Träume für den guten Zweck: Auf www.rednoseplay.de versammeln sich bereits über 80 Stars, die gegen eine Spende ganz persönliche Videogrüße verschicken. Neben ProSieben-Moderatoren wie Viviane Geppert, Thore Schölermann oder Elton sowie "Germany's next Topmodel 2017" Céline unterstützen auch Fußballspieler Roman Weidenfeller, Trendsetterin Cathy Hummels, Rapper Eko Fresh, das YouTube-Paar Maren und Tobi und viele mehr den RED NOSE DAY. Einfach einen Prominenten auswählen, Grußanfrage schicken und dafür spenden. Innerhalb von zwei Wochen erhält man einen persönlichen Videogruß von seinem Idol. Als langjähriger Charity-Partner sammelt STARLIGHT EXPRESS auch in diesem Jahr nach jeder Vorstellung und bei besonderen Events Spenden bei seinen Musical-Besuchern ein. Der RED NOSE DAY sagt an dieser Stelle schon ganz herzlich "Danke" nach Bochum!



RED NOSE DAY-Versteigerungen



3, 2, 1 - gespendet! Auf Europas größtem Charity-Auktionsportal www.unitedcharity.de kommen nicht kaufbare Dinge zugunsten des RED NOSE DAYs unter den Hammer. So hat u.a. Wolfgang Joop ein Design-Unikat aus dem "Germany's next Topmodel"-Finale zur Verfügung gestellt.



Wofür sammelt RED NOSE DAY 2017? Der RED NOSE DAY unterstützt dieses Jahr erneut die ARCHE: Die ARCHE möchte in Herne einen neuen Standort eröffnen - eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder zur sinnvollen Freizeitgestaltung mit Spiel- und Sportgeräten, inklusive warmer Mahlzeiten und Hausaufgabenhilfe - und braucht Spenden für die Renovierung und Einrichtung. Bernd Siggelkow, Gründer und Vorstand des christlichen Kinder- und Jugendwerks "Die ARCHE" e.V.: "Oft sind es die kleineren Städte, die von den Metropolen abgehängt werden. Auch dort wächst die finanzielle und emotionale Kinderarmut. Wir wollen da helfen, wo Hilfe nötig ist und deshalb ist Herne für uns der Ort, an dem wir Kinder stärken möchten."



"CIRCUS HALLIGALLI - RED NOSE DAY SPEZIAL" am Dienstag, 30. Mai 2017, live, um 22:10 Uhr, auf ProSieben



Hashtag zur Show: HalliGalli



Hashtag zum RED NOSE DAY: RedNoseDay



Mehr Infos zum RED NOSE DAY: www.rednoseday.de und www.facebook.com/REDNOSEDAYDeutschland/.



