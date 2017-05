Liebe Leser,

es sind nur noch rund zwei Wochen bis zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung von Air Berlin am 14. Juni. Ja, Sie haben richtig gelesen. An die ordentliche HV schließt sich in diesem Jahr eine außerordentliche HV an. Die Fluggesellschaft ist von Rechts wegen dazu gezwungen, um zu prüfen, "ob und welche Schritte eingeleitet werden sollen, um mit der Tatsache umzugehen, dass das Gesamt-Eigenkapital der Gesellschaft halb oder weniger als halb so viel wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...