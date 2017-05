Unterföhring (ots) -



Vier Freunde müsst ihr sein: Wotan Wilke Möhring, Jan Josef Liefers, Fahri Yardim und Oliver Korittke in "Da muss Mann durch" am 30. Mai in SAT.1



Schon im Kino-Erfolg "Mann tut was Mann kann" hatten die vier Freunde Paul (Wotan Wilke Möhring), Guido (Jan Josef Liefers), Bronko (Fahri Yardim) und Günther (Oliver Korittke) kein Händchen für Frauen. Auch in der Fortsetzung "Da muss Mann durch" lassen sie kein Fettnäpfchen aus. Immerhin: Paul führt mit Freundin Lena (Julia Jentsch), Erbin des Verlagshauses, bei dem er als Personalchef tätig ist, eine glückliche Beziehung. Auch das erste Kennenlernen mit seinen zukünftigen Schwiegereltern auf ihrem mallorquinischen Anwesen scheint (fast) harmonisch zu verlaufen. Bis Freundin Lena erfährt, dass sie schwanger ist - von Exfreund und Schwiegermutters Liebling Patrick (Stephan Luca), der nun seine Chance wittert, Traumfrau Lena wieder zurückzuerobern



