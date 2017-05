BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor den vierten deutsch-indischen Regierungskonsultationen hat die deutsche Wirtschaft bessere Investitionsbedingungen in Indien eingefordert. "In Indien machen noch immer mangelnde Rechtssicherheit, eine schwerfällige Verwaltung und fehlende Infrastruktur Unternehmen aus Deutschland die Entscheidung, in den Markt zu investieren, sehr schwer", sagte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA), Hubert Lienhard, am Montag in Berlin. Dies gelte gerade für kleine und mittelständische Unternehmen.

"Mit Blick auf Zölle und weitere Handelshemmnisse muss Indien sich stärker öffnen, damit unsere Unternehmen ihr Engagement im Land ausbauen", sagte Lienhard. "Die indische Kündigung des bilateralen Investitionsschutzabkommens mit Deutschland schafft Verunsicherung bei deutschen Firmen", erklärte er. Dieser Schritt beeinträchtige das Vertrauen deutscher Investoren, da unter anderem Investitionen in Indien nicht mehr über Bundesgarantien für Direktinvestitionen im Ausland abgesichert werden können.

Freihandel muss her

Gleichzeitig lobte Lienhard aber auch, dass die Einführung einer einheitlichen Umsatzsteuer in Indien "vielversprechend und für deutsche Unternehmen ein Investitionsanreiz" sei. "Die Verhandlungen zum bilateralen EU-Indien-Freihandelsabkommen müssen schnell wieder aufgenommen werden. Ein Abschluss des Abkommens wäre ein wichtiges Signal an deutsche Investoren", sagte Lienhard.

Die vierten deutsch-indischen Regierungskonsultationen finden am Dienstag im Kanzleramt statt. Für den Nachmittag hat der Asien-Pazifik-Ausschuss zu einem Wirtschaftsforum eingeladen. Bereits für Montagabend stand der Empfang des indischen Premierministers Narendra Modi durch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Schloss Meseberg auf dem Plan.

