Delivery Hero verstärkt sich vor dem geplanten Börsengang mit einem Zukauf im Nahen Osten. Das Berliner Start-up-Unternehmen übernimmt den Essen-Lieferdient Carriage mit Sitz in Kuwait.

Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero baut vor einem möglichen Börsengang sein Geschäft mit einem Zukauf im Nahen Osten aus. Das Berliner Unternehmen gab am Montag die Übernahme des Essens-Lieferdienstes Carriage mit Sitz in Kuwait an. Über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...