Der Premiumhersteller BMW (WKN:519000) hat Probleme mit einem seiner Zulieferer. Ist es an der Zeit, sich Sorgen um das Unternehmen zu machen?



Hier erfährst du, wie die Situation als Aktionär zu betrachten ist.

Was wir wissen

Wie letzte Woche bekannt wurde, hat BMW seit letzter Woche Probleme mit einem italienischen Zulieferer. Es werden derzeit zu wenige Lenkgetriebe geliefert. Vor allem am Standort Leipzig ist deshalb die Produktion derzeit eingeschränkt, BMW selbst sprach am Freitag von einem Produktionsstopp, zu Beginn dieser Woche von sehr eingeschränkter Produktion. Es sind BMW 1er, 2er, 3er und 4er betroffen.



Laut Medienberichten haben sich die Probleme auch auf die Werke ...

