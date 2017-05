Die schlüsselfertigen Energiespeicherlösungen des Berliner Anbieters werden jetzt auch von dem Münchner Photovoltaik-Großhändler vertrieben. Die Plug & Play-Gewerbespeicher sollen so auch ihren Weg in den Mieterstrommarkt finden.Qinous und Memodo sind eine Partnerschaft eingegangen, um die wachsende Nachfrage nach Gewerbespeicher besser bedienen zu können. Der Münchner Photovoltaik-Großhändler werde künftig die schlüsselfertigen Energiespeicherlösungen mit integriertem Energiemanagement-System anbieten, teilten die Unternehmen am Montag mit. Die Speichersysteme von Qinous eigneten sich nicht nur ...

