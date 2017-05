Im Vergleich der Lieferanten erhält wie bereits 2014 die italienische Firma Ritrama auch für 2016 von der Schreiner Group die Auszeichnung als Lieferant des Jahres. Damit ist der internationale Hersteller selbstklebender Materialien zum zweiten Mal "Supplier of the year". Ritrama überzeugte bei der Bewertung erneut mit der besten Performance in den vier Kategorien Qualität, Logistik, Service und Kosten. Der Award ehrt sämtliche Mitarbeiter des Zulieferers.

Anerkennung der Leistung aller Mitarbeiter

Am Hauptsitz von Ritrama im italienischen Caponago überreichte Norbert Kreitmeir, Leiter Einkauf Produktionsmaterial der Schreiner Group, den Award im Namen seines Teams an die aus Spanien und Italien stammenden Mitarbeiter bei Ritrama, die an der Zusammenarbeit maßgeblich beteiligt sind, ...

