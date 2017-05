FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess zählt nun auch den US-Starinvestor Warren Buffett zu seinen Aktionären: Eine deutsche Tochter von Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die General Reinsurance AG, hält per 19. Mai 3,004 Prozent an der Lanxess AG, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht.

Buffett, der gerne langfristig investiert, befindet sich bei Lanxess in guter Gesellschaft: Rund 90 Prozent der Lanxess-Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, die eine wachstums- oder wertorientierte Anlagestrategie verfolgen, teilt das Unternehmen auf seiner Webseite mit.

Der Einstig der Investorenlegende bei dem Kölner Unternehmen beflügelt am Montag den Aktienkurs. "Am Markt spekuliert man nun, dass Buffett es nicht bei 3 Prozent der Aktien bewenden lasst", sagte ein Händler. Ein Teil der Kursgewinne sei vermutlich auch dem illiquiden Handel am Montag geschuldet, denn vor der Mitteilung der Schwellenüberschreitung seien kaum Lanxess-Aktien gehandelt worden.

Die Lanxess-Aktien gewinnen bis gegen 11.30 Uhr knapp drei Prozent.

May 29, 2017 05:33 ET (09:33 GMT)

