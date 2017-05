Frankfurt - Der Rohzuckerpreis, der mit kurzen Unterbrechungen schon seit Februar nach unten tendiert, fiel am Freitag nochmals um 3,9%, so die Analysten der Commerzbank.Das Minus für die vergangene Handelswoche summiere sich auf über 8%. Der Schlusskurs von 15,05 US-Cents je Pfund sei der niedrigste seit April 2016 gewesen. Seit Jahresbeginn habe Rohzucker etwa ein Viertel an Wert eingebüßt. Bereits seit Monaten belaste den Preis, dass viele Marktbeobachter die Erwartung eines Überschusses am Zuckermarkt für die kommende Saison 2017/18 äußern würden. Eine weitere hohe brasilianische Produktion sei neben deutlichen Produktionssteigerungen in Indien und der EU eine wesentliche Voraussetzung dafür.

