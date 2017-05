In den meisten Bundesländern dürfen Geschäfte an vier Sonntagen im Jahr öffnen. Doch den großen Warenhauskonzernen ist das zu wenig. Nun haben sie ein Bündnis zur Freigabe der Öffnungszeiten an Sonntagen geschlossen.

Deutschlands große Warenhauskonzerne haben ein Bündnis zur Freigabe der Öffnungszeiten an Sonntagen geschmiedet. "Wir fordern, die Voraussetzungen für eine Freigabe der Öffnung an Sonntagen zu schaffen", sagte Karstadt-Chef Stephan Fanderl am Montag in Köln. Auch Kaufhof und die Luxus-Kaufhäuser der KaDeWe-Group stünden hinter der Initiative, weitere Unternehmen wollten sich anschließen. Die Menschen müssten selbst entscheiden können, wann sie arbeiten oder einkaufen wollten, betonte ...

