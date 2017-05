Zum Wochenanfang sehen Anleger keine Kaufsignale, Schweizer Aktien geben stärker nach als die des Euro-Raums. Die Börsianer warten auf Hinweise zu den geldpolitischen Entscheidungen der nächsten Wochen.

Die Anleger an der Schweizer Börse haben sich zum Wochenstart zurückgehalten. Es fehle an Impulsen, hieß es am Markt - wie überall in Europa. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost zeigten keine klare Richtung und firmenspezifische Nachrichten seien dünn gesät. "Es ist die Zeit der verlängerten Wochenenden", sagte ein Händler. Waren in der Vorwoche die Handelsräume in einigen Ländern Europas wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt ausgedünnt, fehlen am Montag die Marktteilnehmer aus London und den USA: In Großbritannien wird ein Frühlingsfeiertag und in den USA der Memorial Day begangen. Auch in Shanghai ruhte der Handel feiertagsbedingt.

