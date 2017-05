Allein in Deutschland leiden aktuell mehr als 1 Million Menschen an Alzheimer. In den USA sind es 5 Millionen zumeist ältere Personen. Aufgrund der demographischen Veränderungen kommt es zu weitaus mehr Neuerkrankungen als Sterbefällen unter den bereits Erkrankten. Daher steigt die Anzahl der Alzheimer-Leidenden jährlich um hunderttausende.

Experten gehen davon aus, dass bis 2050 in Deutschland 3 Millionen Menschen an Alzheimer erkrankt sein werden; knapp 4% der Bevölkerung. Konsequenterweise werden die Kosten für Pflege und Behandlungsarten überproportional ansteigen, falls keine erfolgreiche Heilungs- oder zumindest Linderungsmethode gefunden wird. In den USA gehen Experten davon aus, dass bis 2040 Alzheimer-Erkrankungen für fast ein Viertel der Gesundheitskosten verantwortlich sein werden.

Kein Wunder also, dass die Pharma- und Biotechnologieindustrie mit Hochdruck an möglichen Therapien für Alzheimer

