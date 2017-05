Das finnische Unternehmen Fortum hat im zweiten Halbjahr 2016 eine neue Recyclinganlage für Kunststoffe am Standort Riihimäki in Finnland in Betrieb genommen. Die universelle und flexible Lösung für den Recyclingprozess hat der deutsche Generalunternehmer, die B+B Anlagenbau (Heilig-Gruppe) in Detmold geliefert. In allen Leistungsschritten wurde ein hoher Automatisierungsgrad realisiert sowie ein effektives Miteinander von Planung, Engineering, Realisierung bis hin zur Zukunftssicherheit geleistet. Die Heilig-Gruppe bietet ein weites Spektrum von Lösungen im Anlagenbau und Diensten für die Bereiche Abfallbehandlung und Recycling.

Das Energieunternehmen Fortum hat im vergangenen Jahr die finnische Ekokem-Gruppe übernommen und bietet damit Dienstleistungen der Abfallwirtschaft im skandinavischen Markt. Neben den Aktivitäten in Finnland verfügt die Gruppe ebenfalls in Schweden und Dänemark über Tochterunternehmen für die Entsorgung, Behandlung und Recycling der Stoffe, die in Haushalten, bei Gewerbe und Industrie als Abfall anfallen.

Universelle Lösungen für spezielle Probleme

Die neue Recyclinganlage für post-consumer Kunststoffe der Materialtypen HDPE und PP sowie der Folienkunststoffe LDPE und LLDPE ist integriert in den Standort Riihimäki, ca. 70 Kilometer entfernt von Helsinki, der bereits seit 1984 mit der Abfallbehandlung von Ekokem befasst ist. Dort wurden die technologischen Vorstellungen eines effektiven, weitgehend automatisierten Recyclingprozesses mit geringstmöglichen operativen Kosten im laufenden Betrieb der häufigsten Kunststoffarten Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) realisiert.

Ausgelegt auf einen Stundendurchsatz von 1.500 bis 3.000 kg werden die Kunststoffarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...