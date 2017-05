München (ots) - Seit dem 1. Mai ist LUCHA UNDERGROUND auf TELE 5 im Free TV zu sehen. Ab sofort ist das Casual-Dating-Portal C-Date exklusiver Sponsoring-Partner der Wrestling-Serie.



Wrestling und Casual Dating - passt das? Definitiv! Beides ist intensiv, spannend und hat durchaus auch eine erotische Komponente. Kein Zufall also, dass das erfolgreiche Casual- Dating-Portal C-Date das Formatsponsoring für die gesamte erste Staffel von LUCHA UNDERGROUND übernimmt. Die Wrestling-Show, produziert von dem, von Kult-Regisseur Robert Rodriguez gegründeten TV-Sender El Rey Network, ist bis Mitte September 2017 wöchentlich montags ab 22.30 Uhr auf TELE 5 zu sehen.



Stefan Graf, Leiter Verkauf & Services TELE 5: "LUCHA ist definitiv anders. Eine hochspannende, temperamentvolle, perfekt choreografierte Show, die gerade die männlichen Zuschauer magisch in Bann zieht. In der Zielgruppe also der perfekte Match zu den Nutzern der C-Date-Plattform."



C-Date, Jan-Jaap Anbeek, Head of International Sales & Marketing: "Unsere Kunden lieben das Unkonventionelle, da passt das Sponsoring von LUCHA UNDERGROUND perfekt. Der einzige Unterschied ist, dass es bei C-Date, im Gegensatz zum Wrestling, nur Gewinner gibt."



