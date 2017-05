Berlin (ots) - Inforadio will es noch einmal wissen und mit einer Staffel aus laufstarken Hörern die 2016 knapp verlorene Marathonwette gewinnen. In 42 x 1.000 Metern die schnellsten Profis auf der Weltrekordstrecke schlagen - das bleibt das Ziel der Inforadio-Marathonwette.



Die Staffelläufer starten unmittelbar vor der Spitze der Läufer und haben dadurch 42,195 Kilometer freie Bahn durch die Hauptstadt.



Für den neuen Anlauf hat sich Inforadio prominente Unterstützung geholt: DLV-Bundestrainer André Höhne steht dem Team als Coach zur Seite.



Wer mit Inforadio auf Rekordjagd gehen möchte, bewirbt sich mit seiner aktuellen Bestzeit sofort auf www.inforadio.de. Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 14. Juni 2017.



Die laufstärksten Bewerberinnen und Bewerber werden dann von Inforadio zum Mittsommernachtssportfest des SCC Berlin am Freitag, 23. Juni 2017, ins Mommsenstadion eingeladen und können dort zeigen, was sie drauf haben.



Wer an diesem Abend deutlich unter 3'00' auf 1.000 m bleibt, hat gute Chancen, in der Inforadio-Marathon-Staffel am 24. September 2017 an den Start zu gehen.



Die Inforadio-Marathonwette ist eine Herausforderung, die zeigt, welch enorme sportliche Leistung die weltbesten Läufer vollbringen, die beim Berlin-Marathon an den Start gehen.



