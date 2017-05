Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag zur Mittagszeit weiterhin etwas im Minus. Es handelt sich um einen sehr ruhigen Wochenauftakt, denn gleich drei wichtige Handelsplätze sind mit New York, London und Festland-China feiertagsbedingt geschlossen. Ohnehin scheine die Anleger an den Finanzmärkten weltweit ...

