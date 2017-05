LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Ausfall des IT-Systems bei British Airways mit verspäteten und gestrichenen Flügen weltweit normalisiert sich der Flugbetrieb wieder. Am Montag sollten alle Flüge planmäßig vom Londoner Flughafen Gatwick starten, teilte die Airline am Morgen mit. Am Flughafen Heathrow sollten demnach zumindest alle Langstreckenflüge sowie ein Großteil der Kurzstreckenflüge abheben. Das Computer-System wiederherzustellen, komme gut voran, hieß es.

Dennoch bat British Airways Passagiere von Heathrow, die Website "ba.com" zu checken, bevor sie sich auf den Weg zum Flughafen machten. Tausende Koffer befanden sich Medienberichten zufolge noch in Heathrow. Mitarbeiter bemühten sich, das Gepäck möglichst bald an die Besitzer weiterzugeben, teilte der Flughafen mit.

Eine Computer-Panne hatte am Samstag den Flugbetrieb bei British Airways lahmgelegt. Alle Flüge von Heathrow und Gatwick wurden abgesagt. Weltweit kam es zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen - ausgerechnet an dem Wochenende, an dem viele Menschen in Großbritannien in den Urlaub aufbrechen wollten: An diesem Montag war dort Feiertag. In England beginnt zudem eine Ferienwoche.

Die Ursache des IT-Ausfalls blieb zunächst weiter unklar. British-Airways-Chef Alex Cruz hatte am Sonntag über Twitter erklärt, dass ein Problem in der Stromversorgung den Systemausfall verursacht haben könnte. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht./gma/DP/stb

