Frankfurt - Die Wachstumszahlen der Vereinigten Staaten wurden für das erste Quartal (+1,2%) zwar nach oben revidiert, liefern der Notenbank aber in Verbindung mit dem Rückgang der Auftragseingänge langlebiger Güter (-0,7%; ex Transport -0,4%) wenig Ansatzpunkte für überhastete Zinsschritte, so die Analysten der Helaba.

Den vollständigen Artikel lesen ...