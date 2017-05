Wilhelmshaven (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Donnerstag, den 1. Juni 2017 um 10.30 Uhr, wird im Marinestützpunkt Heppenser Groden in Wilhelmshaven die Führung des 4. Fregattengeschwaders wechseln. Die Zeremonie wird durch den Kommandeur der Einsatzflottille 2, Flottillenadmiral Christoph Müller-Meinhard (53), geleitet. Der scheidende Kommandeur, Kapitän zur See Thorsten Marx (49), blickt stolz und zum Abschied auch etwas wehmütig auf die vergangene Zeit zurück, während Fregattenkapitän Dirk Jacobus (47), seiner neuen Verwendung mit Freude entgegenblickt.



"Es war eine erfüllende, abwechslungsreiche und zugleich fordernde Zeit als Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders", so Kapitän zur See Marx. "Mein tief empfundener Dank und Respekt gilt allen Angehörigen des Geschwaders, ihnen ist es zu verdanken, dass die Fregatten der Klasse F122 jede Einsatzanforderung erfüllen und für die neue Fregattenklasse F125 die Weichen in Richtung Zukunft gestellt werden konnten", resümiert er.



Der Kommandeur in spe, Fregattenkapitän Jacobus, möchte seine Erfahrungen aus seiner vorherigen Verwendung als Dezernatsleiter Werbung und Beratung im Karrierecenter Hannover einbringen: "Ich möchte meine besondere Aufmerksamkeit den Bereichen Personal und Ausbildung widmen, nur so kann man die Zukunftsfähigkeit des Geschwaders weiter fördern. Ich freue mich auf die herausfordernde Führungsaufgabe als Kommandeur eines Geschwaders und möchte die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers bruchfrei fortsetzen."



Für Kapitän zur See Thorsten Marx schließt sich nach seiner Kommandeurszeit eine Verwendung in Amerika an, hier wird er seinen Dienst an der National Defence University in Washington D.C. im Bereich der Sicherheitspolitik leisten.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel im 4. Fregattengeschwader" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Donnerstag, 1. Juni 2017. Eintreffen bis spätestens 10 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalen Pressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 31. Mai 2017, 16 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



OTS: Presse- und Informationszentrum Marine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67428 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67428.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Pressestelle Einsatzflottille 2, Wilhelmshaven Telefon: +49 (0) 4421-68-5800/ 5801 E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org