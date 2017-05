Mainz (ots) -



Die ESA stellt auf einer Pressekonferenz am Montag, 29. Mai 2017, in Köln die neue Raumfahrt-Mission mit Alexander Gerst vor. Der Astronaut war bereits 2014 im All und wird 2018 als Missionskommandant auf die ISS zurückkehren. Die ZDF-Dokumentationsreihe "Terra X" begleitet die Vorbereitungen von Gerst und seiner Mannschaft. Die Dreharbeiten sind Teil der Doku-Reihe "Erde - Mond - Mars", die im kommenden Jahr auf dem "Terra X"-Platz gesendet wird. In den drei Folgen geht es um den Aufbau des Sonnensystems und die Möglichkeiten des Menschen, Mond und Mars in absehbarer Zeit zu erreichen und eines Tages vielleicht sogar besiedeln zu können. "Ich freue mich, die 'Terra X'-Zuschauer auf meine Mission mitnehmen zu können. Es ist ein fantastisches Erlebnis, dort oben zu sein", so Astronaut Alexander Gerst.



Erste Interview-Ausschnitte, Video-Clips und Fotos von Dreharbeiten in Houston, Moskau und Köln sind bereits unter terra-x.de zu sehen. Während der Dreharbeiten wird das Angebot dort weiter ausgebaut. https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/erde-mond-mars-100.html



Auch auf dem YouTube-Kanal von "Terra X" sind Videos mit Alexander Gerst zu sehen. Sie sind zum Einbetten für alle Interessierten freigegeben.



Erstes Video über das Wintersurvivaltraining mit Alexander Gerst: https://www.youtube.com/watch?v=ffMrXBsWMZQ



