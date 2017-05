Münster / Hamburg (ots) -



Ab morgen ist ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® Spezial erstmals im Handel erhältlich. Das neue Sonderheft der ESSEN & TRINKEN-Markenfamilie bietet die besten Rezepte rund um Deutschlands beliebtestes Küchengerät zu einem thematischen Schwerpunkt. Die erste Ausgabe "Schnelle Rezepte" beinhaltet 92 Kochideen für die Alltagsküche. Alle Gerichte, ob Suppen, Salate, Pasta-Klassiker, Gerichte mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch sowie Torten und Desserts, benötigen unter 35 Minuten für die Zubereitung.



Jan Spielhagen, ESSEN & TRINKEN-Chefredakteur: "Vor allem schnell soll es mit dem Thermomix in der Küche zugehen, daher haben wir für ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX Spezial fast hundert schnelle Alltagsrezepte entwickelt - so einfach war Kochen noch nie."



Astrid Hamer, Publisher der DMM: "Der Wunsch nach Qualitäts-Rezepten für den Thermomix ist ungebrochen groß, das sehen wir am Erfolg unseres Magazins ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX. Das neue Sonderheft ist eine logische Ergänzung unserer bestehenden ESSEN & TRINKEN-Markenfamilie und unterstützt uns sowohl am Kiosk als auch in der Vermarktung. Weitere Spezial-Ausgaben sind geplant."



ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® Spezial "Schnelle Rezepte" umfasst 164 Seiten und kostet 8,50 Euro. Das Magazin erscheint mit einer Druckauflage von 102.000 Exemplaren und ist drei Monate im Handel erhältlich. Seit 2016 ist ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® exklusiver offizieller Partner von Vorwerk Thermomix®.



Pressekontakt: Mandy Rußmann Tel.: 040 - 3703 - 5505 www.essen-und-trinken.de www.vg-dmm.de