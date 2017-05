Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kontroverse Tischgespräche beim gemeinsamen Abendessen - ab dieser Woche lädt Moderatorin Marlene Lufen immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0:15 Uhr zu einer "Dinner Party" in gemütlichem Loft-Ambiente. Zum Start diskutieren die Moderatorin und ihre Gäste über das Thema, das seit Monaten die Menschen in Europa bewegt: Radikalisierung durch Islamisten. Zu Gast ist u.a. Deniz, der miterleben musste, wie sein jüngerer Bruder zum meist gesuchten IS-Terroristen Deutschlands wurde.



Produziert und verantwortet wird "Dinner Party - Marlene lädt zum Talk" von Good Times, Fernsehproduktions-GmbH im Rahmen der Drittsendezeitprogramme in SAT.1.



(c) SAT.1/Willi Weber



Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis 10.Juni 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com