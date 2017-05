Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



ALDI SÜD bietet ab sofort mehr als 20 Prepaid-Karten verschiedener Unternehmen an. Dahinter verbergen sich Gutscheine von Amazon oder Douglas, aber auch Guthaben für Online-Spiele, Software oder Streaming-Dienste. ALDI SÜD erweitert damit sein Angebot an Prepaid-Guthabenkarten. Bereits seit gut einem Jahr gibt es bei ALDI SÜD Mobilfunk-Guthaben verschiedener Anbieter zu kaufen.



"Gutscheine gehören mittlerweile zu den beliebtesten Geschenken. Unsere Kunden können sich Wege und Zeit sparen, indem sie ihren Gutschein einfach bei uns kaufen und sofort verschenken können", so Vittorio Rotondo, Buying Director im Zentraleinkauf bei ALDI SÜD.



Der Verkauf funktioniert bei allen Karten nach dem PIN-Printing System: Der Kunde wählt eine Karte mit einem bestimmten Guthabenbetrag aus und bezahlt diese. Dafür erhält er an der Kasse einen Bon, den so genannten eVoucher, welchen er dann beim jeweiligen Anbieter einlösen kann.



OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108584 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108584.rss2



Pressekontakt: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de Pressematerial: www.aldi-sued.de/presse