Alle kleinen und großen Helden des Alltags aufgepasst: Die neue Punica Initiative "Familien-Freude" beschert tolle Glücksmomente für die ganze Familie. Ab Juni 2017 lohnt es sich, stets die Augen und Ohren offen zu halten, denn es winken tolle Vergünstigungen, Traum-Kurzurlaube und sogar ein exklusives Treffen mit Vierfach-Mama Dana Schweiger!



Das Leben ist bunt, wild und wunderbar - und es wird noch schöner, wenn man die besonderen Momente mit der Familie teilt. Denn das, worauf es im Leben wirklich ankommt, sind die Menschen, mit denen man es verbringt. Familie ist der Ort, der Menschen stark macht, die Wohlfühloase des Lebens. Deswegen genießt man genau hier am liebsten Punica, schließlich ist die bekannte Fruchtsaftmarke die "Oase der Erfrischung" und sorgt mit der abwechslungsreichen Sortenvielfalt für Glücksmomente im Alltag. Mit der Initiative "Familien-Freude" möchte Punica noch weitere dieser Momente verschenken, um Familien etwas Gutes zu tun.



Kleine Freuden erwarten die Familien schon beim Besuch von teilnehmenden Supermärkten im Zeitraum Mai und Juni: Bei einem Kauf von sechs Flaschen Punica gibt es pro Haushalt und Einsendung des Kassenbons einen 5-Euro-Gutschein für den nächsten gemeinsamen Einkauf. Doch das ist erst der Anfang: Im Rahmen von reichweitenstarken Medienkooperationen verschenkt Punica an ganz besondere "Helden des Familienalltags" traumhafte Auszeiten in den Center Parcs. Einfach mal durchatmen, zusammen spielen, lachen, und besondere Momente teilen. Einer dieser Momente wird sicher ganz besonders, nämlich das exklusive Treffen mit Dana Schweiger am ersten Abend.



Dana Schweiger unterstützt die Initiative als Markenbotschafterin. Die Unternehmerin und Mutter von vier Kindern weiß schließlich genau, was es heißt, Familienalltag, Job und Freizeit zu wuppen, ohne dabei die gute Laune zu verlieren.



"Als ich von der Punica Initiative 'Familien-Freude' erfuhr, war ich von Anfang an total begeistert", sagt Dana Schweiger. "Als Mutter weiß ich ganz genau, wie herausfordernd es manchmal sein kann, den Alltag unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich jetzt schon ganz besonders darauf, Deutschlands Helden-Familien persönlich kennenzulernen."



Für eine Chance auf die gemeinsame Auszeit möchte Punica in einem Satz wissen, was die eigene Familie zu den ganz besonderen "Helden des Familienalltags" macht: Die Punica-Initiative bedankt sich für die schönsten und überzeugendsten Einreichungen mit wohlverdienter gemeinsamer Familienzeit. Es lohnt sich für Familien also einmal mehr, in der nächsten Zeit die Augen und Ohren offen zu halten!



Weiterführende Informationen zu Punica, der neuen Initiative "Familien-Freude" und Dana Schweiger gibt es unter https://www.punica.de/.



